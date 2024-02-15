اتحاد الكرة يكشف مستجدات التفاوض على الشرط الجزائي لـ فيتوريا

تحدث جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري على مستجدات التفاوض حول قيمة الشرط الجزائي للبرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، والذي تم توجيه الشكر له بعد الإخفاق في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، وتوديع البطولة من دور الـ16 بعد الهزيمة من الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال علام في تصريحات تليفزيونية: ” نتفاوض في الوقت الحالي مع محامي البرتغالي روي فيتوريا حول قيمة الشرط الجزائي، وسننهي الأمور معه في أقرب وقت بعد التوصل لحل يرضي جميع الأطراف؛ لأنه يهمنا الحفاظ على سمعة الكرة المصرية”.

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وأكمل: “الشرط الجزائي ليس بدعة في كرة القدم، وهو موجود في كل مكان بالعالم، ولكن حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر رفض وضع شرط جزائي في تعاقده معنا لرغبته في النجاح”.

واختتم: “قمنا بالاعتذار للجماهير المصرية لأننا كنا غاضبين من نتائج منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، البطولة كانت في المتناول، لكن قدر الله وما شاء فعل، نعتذر للشعب المصري وسنبذل أقصى ما لدينا لعودة الكرة المصرية للريادة”.

ويستعد منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن لخوض بطولة ودية في الإمارات في شهر سبتمبر المقبل، والتي ستشهد مشاركة منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزلندا.