"هيتنفذ غصب عنكم".. رضا عبدالعال يفتح النار على حازم وبركات بسبب حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - فتح رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، النار على الثنائي حازم إمام ومحمد بركات، عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب عدم حضور توقيعه على عقود توليه تدريب منتخب مصر.

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا لتقديم التوأم حسام وإبراهيم حسن، لقيادة المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة.

وقال رضا عبدالعال في لقاء تلفزيوني عبر قناة "ten": "حسام حسن جه غصب عنهم كلهم، وهيقول اللي هو عاوزه ومحدش هيقدر يقوله لا، ولا يراجعه في قرار".

أضاف: "هو كابتن حازم إمام وكابتن محمد بركات محضروش ليه؟، هو مين اللي المفروض يستقبل حسام حسن في الاتحاد؟".

أكمل: "كان المفروض كل المجلس يكونوا موجود وعلى رأسهم حازم وبركات، دول بتوع الكورة، ده لما فيتوريا جه كل الناس كانت موجودة عشان تاخد الصورة".

وأتم تصريحاته: "كل اللي عاوزه حسام حسن هيتنفذ غصب عنهم، لأنهم ملهمش دور أصلا، وأنا لو من حسام حسن أرفض حضور حازم إمام المؤتمر الصحفي لتقديمه، وأنا بقولهم صفوا النية عشان ربنا يكرمنا".

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