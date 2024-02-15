شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعد سيناريو الإطاحة بالثلاثى باسم مرسى وهاشم ومحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، سيناريو للإطاحة بالثلاثى باسم مرسى وأحمد محسن ومحمد هاشم بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفني للدراويش بقيادة إيهاب جلال.

وطلب إيهاب جلال من مسئولي الإسماعيلى رحيل الثنائى باسم مرسى وأحمد محسن من الفريق لعدم الحاجة لخدماتهما في الفترة المقبلة، إلا أن اللاعبين رفضا الرحيل في يناير الماضى وتمسكا بالبقاء وعدم الرحيل.

واستبعد إيهاب جلال أيضا محمد هاشم من التدريبات الجماعية، بعد رفض اللاعب تمديد تعاقده مع الدراويش الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي، ووقع على عقود الانتقال إلى المصرى البورسعيدى من الموسم الجديد، ليخرج من حسابات إيهاب جلال في الفترة المتبقية من الموسم.

وقرر إيهاب جلال منع اللاعبين الثلاثة من التدريبات الجماعية مع الفريق الأول، والاكتفاء بالتدريب بشكل منفرد لنهاية الموسم وعدم الاستعانة بهم في أي مباراة للإسماعيلى في القترة المقبلة.

وفى سياق آخر، أكد محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، أن قطاع الناشئين والبراعم يتطور بشكل ملحوظ، مقدما الشكر والتقدير لكافة المدربين والإداريين على تحملهم الظروف الصعبة التي مر بها النادي خلال الأشهر الماضية.

وقال محسن عبد المسيح في تصريحات للموقع الرسمي: "مجلس الإدارة نجح في صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة لمدربي ومسؤولي القطاع في سابقة تحدث للمرة الأولى، وهدفنا وضع أسس تضمن تطور النشء بحيث يصبح لاعب محترف يفيد الفريق الأول خلال المستقبل القريب من خلال العمل على تثقيفه بشكل جيد، واستمعنا للطلبات والمقترحات من بعض المدربين والتي سيتم العمل على تلبيتها في الفترة المقبلة".