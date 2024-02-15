موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد في دورى أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بالنادى الأهلى اليوم الخميس، تدريباته استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها غدا الجمعة فى إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد

ويلتقى الأهلى فى التاسعة مساء غد الجمعة، مع شباب بلوزداد الجزائرى على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائر، في المباراة المؤجلة من المرحلة الرابعة من دور المجموعات.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بى أن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

مشوار الأهلى فى دورى ابطال افريقيا

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة.

نتائج الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائري

لعب الأهلى مع شباب بلوزداد 3 مباريات أثنين منها فى دورى المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، فاز الأهلى بالقاهرة 1- صفر، أحرزه حسام غالى، وفى الجزائر كرر الأهلى فوزه 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد، وفى المباراة الثالثة والأخيرة بالنسخة الحالية تعادل الفريقان سلبياً بالقاهرة.

ويرغب كولر، من خلال رفع الحمل البدنى، فى زيادة كفاءة لاعبيه وعدم تأثرها سلبا من طول فترة توقف الدورى، لاسيما أنه يواجه منافساً يخوض منافسات رسمية بشكل منتظم بسبب عدم توقف الدورى الجزائرى خلال الأجندة الدولية الحالية لظروف إقامة بطولة أمم أفريقيا.

وعكف السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على مشاهدة مباريات شباب بلوزداد الجزائرى، سواء فى الدورى أو دورى أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل الجزائر قبل ملاقاته فى الجولة المقبلة من دور المجموعات عقب فترة توقف المسابقات المحلية بسبب كأس الأمم الأفريقية.