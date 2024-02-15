شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في الحادية عشرة والنصف ظهر اليوم الخميس بتوقيت القاهرة بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة بعثة الأهلي، بحضور مسؤولي الاتحاد الإفريقي ومندوبي الفريقين ومراقب المباراة وطاقم الحكام.

ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع من الأهلي الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وسمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد، إداري الفريق.

ويشهد الاجتماع التأكيد على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة، والاتفاق على الزي الذي يرتديه الفريقان، وموعد الوصول لأرض الملعب، وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ويواجه الأهلي شباب بلوزداد الجزائري في اللقاء المقرر إقامته مساء غدٍ الجمعة على ملعب «5 جويلية» بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.