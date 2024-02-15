شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الزمالك يجهز فتوح لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تحضيرات فريق الزمالك للفترة المقبلة، حيث يواجه الفريق نظيره الإسماعيلي يوم 19 فبراير الجاري ، في بطولة دوري Nile.
وقال شوبير في تصريحات ببرمامج مع شوبير علي إذاعة أون سبورت اف ام ، "الزمالك يجهز أحمد فتوح للمباريات القادمة حيث يحتاج إلى فترة تصل إلى أسبوع من أجل المشاركة في المباريات والتعافي من الإصابة".
وتابع شوبير ، "فتوح سوف يتم تجهيزه لخوض مواجهة النادي الأهلي في نهائي كأس مصر والمقرر اقامتها يوم 8 مارس المقبل"، وواصل "زياد كمال سوف يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي وذلك للتعافي من الإصابة".
ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي بطولة كأس مصر والذي سيُقام لأول مرة خارج البلاد.
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