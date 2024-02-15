شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الزمالك يجهز فتوح لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تحضيرات فريق الزمالك للفترة المقبلة، حيث يواجه الفريق نظيره الإسماعيلي يوم 19 فبراير الجاري ، في بطولة دوري Nile.

وقال شوبير في تصريحات ببرمامج مع شوبير علي إذاعة أون سبورت اف ام ، "الزمالك يجهز أحمد فتوح للمباريات القادمة حيث يحتاج إلى فترة تصل إلى أسبوع من أجل المشاركة في المباريات والتعافي من الإصابة".

وتابع شوبير ، "فتوح سوف يتم تجهيزه لخوض مواجهة النادي الأهلي في نهائي كأس مصر والمقرر اقامتها يوم 8 مارس المقبل"، وواصل "زياد كمال سوف يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي وذلك للتعافي من الإصابة".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي بطولة كأس مصر والذي سيُقام لأول مرة خارج البلاد.

من ناحية أخرى ينتظر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب تقرير الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، لحسم ملف لاعبى الفريق ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم ، ويحق لهم الانتقال لأى فريق آخر دون الرجوع لإدارة الأبيض. وهم : محمد أشرف روقا، محمود عبد الرازق شيكابالا، محمد عواد، محمد صبحي، يوسف أوباما، محمود علاء، ومحمد عبد الشافى.