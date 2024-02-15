شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسمح بحضور وسائل الإعلام لمرانه الاخير استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي مرانه الوحيد بالجزائر فى السابعة من مساء اليوم الخميس على استاد «5 جويلية»؛ استعدادا لمباراة شباب بلوزداد المقرر لها التاسعة مساء غد بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

ويخوض الفريق مرانه الوحيد والختامى اليوم على ملعب المباراة بحضور وسائل الإعلام فى الربع الساعة الأولى وفقاً للقواعد المتبعة فى البطولة.

ويتصدر الأهلى قمة المجموعة الرابعة بدور المجموعات برصيد 5 نقاط بعد الفوز بثلاثية نظيفة على ميدياما الغانى بالقاهرة فى الجولة الأولى والتعادل ١/١ فى الجولة الثانية أمام يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل التعادل مع شباب بلوزداد بدون أهداف بالقاهرة فى الجولة الثالثة.

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة.

نتائج الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائري

لعب الأهلى مع شباب بلوزداد 3 مباريات أثنين منها فى دورى المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، فاز الأهلى بالقاهرة 1- صفر، أحرزه حسام غالى، وفى الجزائر كرر الأهلى فوزه 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد، وفى المباراة الثالثة والأخيرة بالنسخة الحالية تعادل الفريقان سلبياً بالقاهرة.

ويرغب كولر، من خلال رفع الحمل البدنى، فى زيادة كفاءة لاعبيه وعدم تأثرها سلبا من طول فترة توقف الدورى، لاسيما أنه يواجه منافساً يخوض منافسات رسمية بشكل منتظم بسبب عدم توقف الدورى الجزائرى خلال الأجندة الدولية الحالية لظروف إقامة بطولة أمم أفريقيا.