شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامج الفريق اليوم الخميس بالجزائر، والذي يبدأ في الحادية عشرة صباحًا بتناول اللاعبين وجبة الإفطار، وحدد الجهاز الفني الثالثة عصرًا لوجبة الغداء، ثم يتحرك الفريق في السادسة والربع إلى ملعب «٥ جويلية»؛ لخوض المران الذي يقام في السابعة مساءً، على أن يتناول اللاعبون وجبة العشاء في التاسعة والنصف عقب العودة من المران.

ويواجه الأهلي شباب بلوزداد الجزائري في التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت الجزائر، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة بدور المجموعات برصيد 5 نقاط بعد الفوز بثلاثية نظيفة على ميدياما الغاني بالقاهرة في الجولة الأولى، والتعادل ١/١ في الجولة الثانية أمام يانج أفريكانز في تنزانيا، قبل التعادل مع شباب بلوزداد بدون أهداف بالقاهرة في الجولة الثالثة.