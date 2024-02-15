تشكيلة الهلال المتوقعة أمام سباهان اليوم في دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني خورخي خيسوس على تشكيلة الهلال الأساسية التي سيخوض بها مباراة اليوم ضد سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.

ويحل فريق الهلال السعودي ضيفًا ثقيلًا على فريق سباهان الإيراني في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد نقش جهان، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

يخوض الهلال المباراة بقيادة المدير الفني البرتغالي المخضرم خورخي خيسوس وعينه على الفوز، حيث يستهدف الزعيم العودة إلى المملكة بنتيجة إيجابية لتسهيل مهمته في مباراة العودة بالرياض.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام سباهان :

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد – تمبكتي – علي البليهي – ياسر الشهراني

الوسط: محمد كنو – سافيتش – روبن نيفيز

الهجوم: مالكوم – ميتروفيتش – سالم الدوسري

موعد مباراة الهلال وسباهان اليوم :

مباراة الهلال ضد سباهان ستنطلق في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان :

ستذاع مباراة الهلال ضد سباهان عبر قنوات beIN Sports AFC HD بصوت المعلق عامر الخوذيري، و SSC1 HD بصوت فهد العتيبي، وAlkass Nine HD بصوت المعلق المتميز خليل البلوشي، Abu Dhabi Sports Asia 1 بصوت أحمد حامد.