الزمالك يدرس شكوى ناشئي الأهلي للانضباط.. وتصفية الحسابات شعار "حلمي"

ياسر رشاد - القاهرة - يدرس مسؤولو الزمالك التقدم بشكوى رسمية ضد فريق الناشئين بالنادي الأهلي مواليد 2005 للجنة الانضباط باتحاد الكرة.

وشهدت مباراة الأهلي والزمالك في قمة 2005 ، مهزلة أخلاقية بعد قيام بعض لاعبي الفريق الأحمر بعمل إشارات خارجة للجماهير التي تابعت اللقاء خارج الأسوار.

وطالبت جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكوى ناشئي الأهلي الذي سبق وقام بنفس التصرف ضد احتفال لاعبي فريق الشباب مواليد 1999 قبل 3 أعوام تقريباً وتم إيقاف الثنائي إمام عاشور وأحمد عيد.

وتسيطر حالة من الغضب بسبب تراجع نتائج قطاع الناشئين في عهد رئيس القطاع الحالي محمد حلمي بعد رحيل إسماعيل يوسف الذي تم في عهده تطوير النتائج والأداء للاعبي الفرق السنية وتصعيد العديد من العناصر للفريق الأول.

وبدأ حلمي سياسة تصفية الحسابات بالإطاحة بإبراهيم صلاح من تدريب فريق الشباب مواليد 2003 رغم فوزه على الأهلي والاحتفال معه كما تم تطفيش تامر عبد الحميد رئيس قطاع الاستثمار والذي كان يعمل بفكر حديث ويجلب موارد للنادى وتم تطفيش طارق يحيى أحد رموز النادي وأيضا أحمد السيسي المدير الادارى للقطاع.

وتواجد محمد حلمى في اللجنة الفنية بالمجلس السابق براتب ٤٠ ألف جنيه ولمدة ١٦ شهر لم يكن متواجدا ولايمارس مهمته ورغم ذلك لم يتنازل عن حصوله على راتبه الشهري وعندما عاد مديرا للقطاع حدد المجلس الحالى راتب شهري له قدره ٧٠ ألف جنيه شهريا وكانت النتيجة تدمير القطاع وسوء النتائج.