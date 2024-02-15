تقدم أفريقي وتراجع عالمي لمصر.. فيفا يعلن تصنيف المنتخبات الشهري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، التصنيف الشهري للمنتخبات، الذي شهد تقدم المنتخب الوطني المصري مركزا.

وشهد التصنيف الشهري للمنتخبات، استمرار تصدر منتخب الأرجنتين، الذي توج ببطولة كأس العالم 2022 الماضي.

وفي المقابل حل المنتخب المصري في المركز الرابع أفريقيا، بعدما كان يحتل المركز الخامس من قبل، بينما تراجع للمركز 36 عالميا.

أفضل 10 منتخبات أفريقية في التصنيف العالمي:

1- المغرب 12 عالميًا.

2- السنغال 17 عالميًا.

3- نيجيريا 28 عالميًا.

4- مصر 36 عالميًا.

5- كوت ديفوار 39 عالميًا.

6- تونس 41 عالميًا.

7- الجزائر 43 عالميًا.

8- مالي 47 عالميًا.

9- الكاميرون 51 عالميًا.

10- جنوب أفريقيا 58 عالميًا.

التصنيف الأفريقي للمنتخبات:

1- المغرب.

2- السنغال.

3- نيجيريا.

4- مصر.

5- كوت ديفوار.

6- تونس.

7- الجزائر.

8- مالي.

9- الكاميرون.

10- جنوب أفريقيا.

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