لاعب شباب بلوزداد السابق: الأهلي يتطور كل موسم ولديه خبرات كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد لاعب فريق شباب بلوزداد السابق حمزة آيت، على صعوبة مواجهة فريقه أمام النادي الأهلي غداً، في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا، خصوصاً مع تطور مستوى الأهلي في كل موسم.

وقال آيت في تصريحات عبر القناة الأولى: "مباراة الأهلي وشباب بلوزداد ستكون قوية، في ظل الخبرات الكبيرة للفريقين في هذه البطولة القارية".

وأضاف: "فرق الأهلي لا يحتاج أن أتحدث عنه، فهو فريق كبير وعظيم، ولكن فريق شباب بلوزداد سيواجه الأهلي وهو لديه ثقة كبيرة".

وتابع: "فريق الأهلي يتطور بشكل كبير في كل موسم، ومستواهم يرتفع بشكل كبير في كل النواحي".

واختتم حمزة آيت تصريحاته: "شباب بلوزداد لديه العديد من اللاعبين المميزين، القادرين على الظهور بصورة مميزة أمام الأهلي".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره شباب بلوزداد غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دور أبطال أفريقيا.