شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تأهيل ناصر منسي وانتظام عمر جابر وجوميز يصحح أخطاء اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك محاضرة على اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

وشهدت المحاضرة قيام المدير الفني بشرح العديد من الأفكار الفنية للاعبين لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، بجانب توضيح بعض الأخطاء التي ظهرت مؤخرا وكيفية العمل على تصحيحها.

وخضع ناصر منسي لاعب الزمالك لمجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم على هامش المران الجماعي، في ظل تعرضه للإصابة بكدمة في وجه القدم خلال التدريبات الجماعية الأخيرة.

كما انتظم عمر جابر لاعب الزمالك، في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بنزلة برد، التي تسبب في حصوله على راحة من مران أمس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.