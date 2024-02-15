شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تأهيل أحمد حمدى فى الزمالك للتعافى من إصابة العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي، على هامش المران الجماعي للأبيض الذي أقيم اليوم الخميس على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وخضع أحمد حمدي لمجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، في ظل تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال ودية الأبيض أمام فريق الشباب مواليد 2005.

كما قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللاعبين إلى مجموعتين، خلال المران وركز البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني على تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية خلال المران، استعدادا للمباريات المقبلة محلياً وأفريقياً.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.