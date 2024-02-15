مران الزمالك..عمر جابر يعود للانتظام فى التدريبات الجماعيه

ياسر رشاد - القاهرة - استعدادا للقاء الإسماعيلي

الخميس 15/فبراير/2024 - 01:35 م 2/15/2024 1:35:58 PM

انتظم عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

وشارك عمر جابر في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة بنزلة برد، التي تسبب في حصوله على راحة من مران أمس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.