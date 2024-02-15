أمير توفيق يكشف تفاصيل انتقال لاعب الأهلي إلى أراو السويسري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الاهلي لكرة القدم عن التفاصيل الخاصة بانتقال عمرو خالد بيبو، لاعب الأهلي مواليد 2005 إلى نادي أراو السويسري.

وقال توفيق إن اللاعب تمت إعارته لمدة عام ونصف إلى النادي السويسري بنية البيع بعد العرض الذي أرسله نادي أراو والرجوع لرئيس النادي محمود الخطيب، المشرف العام على الكرة، وبالتشاور بشأن الرأي الفني مع قطاع الناشئين والفريق الأول تمت الموافقة على إعارة اللاعب، والذي تجاوز الكشف الطبي في سويسرا وانضم بالفعل إلى ناديه الجديد.

وأضاف أن إعارة عمرو خالد جاءت ضمن السياسة التي ينتهجها النادي بإتاحة الفرص لعناصر فرق الناشئين للعب في الدرجة الأعلى في وقت مبكر، سواء داخل أو خارج البلاد؛ لاكتساب الخبرات والجوانب الفنية، والاستثمار المالي بما يحقق مصلحة النادي.