اخبار الرياضه

مران الزمالك..جوميز يشرف على الفقره الخططيه والفنيه

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقياد البرتغال جوزيه جوميز  اللاعبين إلى مجموعتين، خلال المران الجماعي للأبيض الذي أقيم اليوم الخميس على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

وركز البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، على تنفيذ بعض الجمل الفنية  والخططية خلال المران، استعدادا للمباريات المقبلة محلياً وأفريقياً.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا