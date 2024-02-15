مران الزمالك..جوميز يشرف على الفقره الخططيه والفنيه

ياسر رشاد - القاهرة - قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقياد البرتغال جوزيه جوميز اللاعبين إلى مجموعتين، خلال المران الجماعي للأبيض الذي أقيم اليوم الخميس على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

وركز البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، على تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية خلال المران، استعدادا للمباريات المقبلة محلياً وأفريقياً.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.