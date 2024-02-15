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ناصر ماهر يتغيب عن تدريبات الزمالك الجماعيه..تعرف على السبب

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ياسر رشاد - القاهرة - خضع ناصر منسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من التدريبات التأهيلية، على هامش مران الأبيض اليوم الخميس الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

واكتفى ناصر منسي بفقرة تدريبية خاصة في صالة الجيمانيزيوم على هامش المران الجماعي، في ظل تعرضه للإصابة بكدمة في وجه القدم خلال التدريبات الجماعية الأخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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