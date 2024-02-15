شكرا لقرائتكم خبر عن "حافلة" نادى الشمس تتعرض لحادث وإلغاء مباراة الفريق مع منتخب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إلغاء مباراة الشمس مع منتخب السويس، في الأسبوع الرابع عشر من دورى القسم الثانى "ب"، التي كان مقرراً إقامتها على استاد السويس الجديد.



أتوبيس نادى الشمس

حادث سير

واصطدمت حافلة نادى الشمس بإحدى السيارات النقل في طريقه إلى استاد السويس الجديد، أدت إلى تهشم حافلة لاعبي فريق الشمس مما منع الفريق من التواجد في موعد المباراة.

جدير بالذكر أن فريق الشمس يحتل المركز الخامس من ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 17 نقطة بينما يحتل فريق منتخب السويس المركز الثاني برصيد 22 نقطة بالتساوي مع المريخ المتصدر.