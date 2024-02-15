شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق يكشف تفاصيل انتقال لاعب الأهلي إلى نادى أراو السويسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات والقائم باعمال المدير التنفيذي لشركة الاهلي لكرة القدم عن التفاصيل الخاصة بانتقال لاعب الأهلي مواليد 2005 عمرو خالد بيبو، إلى نادي أراو السويسري.

وقال إن اللاعب تمت إعارته لمدة عام ونصف إلى النادي السويسري بنية البيع بعد العرض الذي أرسله نادي أراو والرجوع إلى رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، وبالتشاور بشأن الرأي الفني مع قطاع الناشئين والفريق الأول تمت الموافقة على إعارة اللاعب، والذي تجاوز الكشف الطبي في سويسرا وانضم بالفعل إلى ناديه الجديد.

وأضاف أن إعارة عمرو خالد جاءت ضمن السياسة التي ينتهجها النادي بإتاحة الفرص لعناصر فرق الناشئين للعب في الدرجة الأعلى في وقت مبكر، سواء داخل أو خارج البلاد؛ لاكتساب الخبرات والجوانب الفنية، والاستثمار المالي بما يحقق مصلحة النادي.