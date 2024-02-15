شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام :سنوّفر كل شئ لـ حسام حسن وجهازه فى المنتخب.. وثقتنا فيه بلا حدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة أن الشعب المصرى تأثر كثيرا بخروج المنتخب الوطنى من بطولة أمم افريقيا الأخيرة بكوت ديفوار ، فكان الاتجاه خلال الفترة الماضية الاستعانة بمدير فنى وطنى ، يقود المرحلة القادمة.

وقال علام فى المؤتمر الصحفى لتقديم الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام حسن أن مجلس إدارة اتحاد الكرة اختار العميد لتولى مسئولة المنتخب المصرى في الفترة القادمة قائلا:" كلنا ثقة أن حسام هيحقق المراد لشعب مصر في الفترة القادمة"

وأضاف علام أن اتحاد الكرة سيعمل على بتوفير كل شئ لحسام حسن وجهازه و"بزيادة" ، والدعم مطلوب للمنتخب وخاصة من الاعلام و الجماهير المصرية ، وبدونهما ينقصنا الكثير.

ووقع حسام حسن الثلاثاء الماضي، عقود تدريب منتخب مصر خلال جلسة عقدت داخل مقر اتحاد الكرة ، وذلك بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلي، بجانب أعضاء المجلس اللواء حلمي مشهور والدكتور إيهاب الكومي، والدكتورة دينا الرفاعي.

وشهدت جلسة التوقيع كذلك حضور كل من إبراهيم حسن مدير المنتخب، وطارق سليمان المدرب العام، ووليد بدر المدير الإداري الجديد لمنتخب مصر.

ويناقش حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ، مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب 48 ساعة ليبدأ يوم 16 مارس المقبل بدلا من يوم 18 من نفس الشهر.

ويرغب حسام حسن في تقديم موعد المعسكر لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر قبل خوض الدورة الودية الدولية بالامارات في الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل وتضم منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.