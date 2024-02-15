شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يرفض طلب الأبيض ويؤكد: قمة الأهلى والزمالك على صالة أكتوبر الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد على إقامة مباراة الأهلى و الزمالك فى الجولة الخامسة بالمرحلة الثانية لدورى المحترفين فى موعدها غدا الجمعة الخامسة مساء على صالة أكتوبر الدولية دون تغيير الملعب .

وقال الأمين فى تصريح لـ الخليج 365، أن قرار الاتحاد بإقامة المباراة فى نفس الصالة المحددة من قبل بعد إرسال لجنة لمعاينة الصالة بعد اعتراض الزمالك على الصالة وتبين صلاح الأرضية لإستضافة المباراة .

أرسل مسئولو نادى الزمالك خطابا لإتحاد كرة اليد يفيد بالإعتراض على صالة مباراة القمة أمام الأهلى فى دورى المحترفين المحدد لها يوم الجمعة المقبل على صالة أكتوبر الدولية .

وجاء الاعتراض بسبب سوء أرضية الصالة وفقا لما جاء فى خطاب الزمالك للإتحاد .

تقام الجولة الخامسة غدا الجمعة ، بلقاءات بين كلا من، الأهلى مع الزمالك والبنك الأهلى مع سبورتنج والجزيرة مع سموحة وهليوبوليس مع طلائع الجيش.

وأسفر الإجتماع الأمنى للمباراة عن تحديد 25 فردا من كل ناد لحضور اللقاء.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

وشهدت فترة توقف الدورى حصول منتخب مصر الأول لكرة اليد على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت مؤخرا بمصر على حساب الجزائر بنتيجة 29 / 21 والتأهل إلى أولمبياد باريس.