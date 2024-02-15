إبراهيم حسن: ندرك قيمة مصر ولن نسمح بتواجد لاعب لا يرغب بحمل تيشيرت المنتخب

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم حسن مدير الكرة في منتخب مصر، أننا ندرك قيمة مهمة تولى مسئولية منتخب مصر ونسعى لإسعاد الجماهير كما مثلناها على أكمل وجه ونحن لاعبين، ولن نسمح بتواجد أي لاعب لا يرغب في التواجد.

وقال إبراهيم حسن خلال مؤتمر اتحاد الكرة لتقديم الجهاز الفنى الجديد للمنتخب في أحد فنادق التجمع: "سعيد جدا بتواجدنا كمسئولين عن منتخب مصر، ومثلنا مصر على أكمل تمثيل على المستوى الرياضى، وأنا وحسام عارفين قيمة منتخب مصر وتيشيرت مصر لكل اللاعبين سواء داخل مصر أو خارج مصر، يعنى يبقى عارف أنه مش جاى رحلة".

وتابع: "ندرك قيمة حجم هذه المهمة وقادرين على تحقيق كل اهداف الجماهير في كل مكان، وهنكون على قدر المسئولية ونسعد الجماهير، وبدعو كل الجماهير أن تدعمنا ومينفعش مباراة لمنتخب مصر بدون جمهور وإن شاء الله نقدر نحقق كل ما تتمنوه".

وأضاف: "منتخب مصر كبير جدا ورسالة لكل اللاعبين أى لاعب يلبس تيشيرت منتخب مصر يكون قد هذا التيشيرت ولن نسمح بتواجد أي لاعب يضر من تمثيل مصر، ولا يوجد خلاف بينى وحسام حسن مع أي لاعب أو أي نادى أو أي جهة إعلامية".

وأوضح مدير الكرة: "أطالب المنظومة الإعلامية أن تكون في ضهرنا ونكون روح واحدة ونحقق كل شيء مع بعض وبوعدكم أن لن يكون هناك مشكلة مع أي أحد، ونبذل كل الجهد لإسعاد كل الناس".

واختتم تصريحاته، قائلا: "نريد تفعيل المركز الإعلامى لاتحاد الكرة لكى يتحرى الناس من صحة الأخبار وعدم السماح بأى شيء يؤثر علينا".