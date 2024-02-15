شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: ندرك قيمة مصر ولن نسمح بتواجد لاعب لا يرغب بحمل تيشيرت المنتخب والان مع تفاصيل الخبر
وقال إبراهيم حسن خلال مؤتمر اتحاد الكرة لتقديم الجهاز الفنى الجديد للمنتخب في أحد فنادق التجمع: "سعيد جدا بتواجدنا كمسئولين عن منتخب مصر، ومثلنا مصر على أكمل تمثيل على المستوى الرياضى، وأنا وحسام عارفين قيمة منتخب مصر وتيشيرت مصر لكل اللاعبين سواء داخل مصر أو خارج مصر، يعنى يبقى عارف أنه مش جاى رحلة".
وتابع: "ندرك قيمة حجم هذه المهمة وقادرين على تحقيق كل اهداف الجماهير في كل مكان، وهنكون على قدر المسئولية ونسعد الجماهير، وبدعو كل الجماهير أن تدعمنا ومينفعش مباراة لمنتخب مصر بدون جمهور وإن شاء الله نقدر نحقق كل ما تتمنوه".
وأضاف: "منتخب مصر كبير جدا ورسالة لكل اللاعبين أى لاعب يلبس تيشيرت منتخب مصر يكون قد هذا التيشيرت ولن نسمح بتواجد أي لاعب يضر من تمثيل مصر، ولا يوجد خلاف بينى وحسام حسن مع أي لاعب أو أي نادى أو أي جهة إعلامية".
وأوضح مدير الكرة: "أطالب المنظومة الإعلامية أن تكون في ضهرنا ونكون روح واحدة ونحقق كل شيء مع بعض وبوعدكم أن لن يكون هناك مشكلة مع أي أحد، ونبذل كل الجهد لإسعاد كل الناس".
واختتم تصريحاته، قائلا: "نريد تفعيل المركز الإعلامى لاتحاد الكرة لكى يتحرى الناس من صحة الأخبار وعدم السماح بأى شيء يؤثر علينا".
ووقع حسام حسن الثلاثاء الماضي، عقود تدريب منتخب مصر خلال جلسة عقدت داخل مقر اتحاد الكرة ، وذلك بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلي، بجانب أعضاء المجلس اللواء حلمي مشهور والدكتور إيهاب الكومي، والدكتورة دينا الرفاعي.
وشهدت جلسة التوقيع كذلك حضور كل من إبراهيم حسن مدير المنتخب، وطارق سليمان المدرب العام، ووليد بدر المدير الإداري الجديد لمنتخب مصر.
ويناقش حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ، مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب 48 ساعة ليبدأ يوم 16 مارس المقبل بدلا من يوم 18 من نفس الشهر.
ويرغب حسام حسن في تقديم موعد المعسكر لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر قبل خوض الدورة الودية الدولية بالامارات في الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل وتضم منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.
وعقد ابراهيم حسن مدير منتخب مصر مؤخرا اجتماعا تنسيقيا مع مجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة ترتيبات الدورة.
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