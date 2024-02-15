اخبار الرياضه

حسن عابد رئيسا لبعثة منتخبي الناشئين ببطولة إيطاليا الدولية

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - كلف مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر حسن عابد المدير التنفيذى للاتحاد برئاسة بعثة  منتخبا الناشئين و الناشئات المشاركة فى كأس الأمم الشتوية بإيطاليا خلال الفترة من 16 و حتى 27 فبراير الجارى .

وتضم قائمة الناشئين كلا من ، زياد محمد و أحمد عبد البار و مهند محمد ربيع و أحمد يوسف و محمد نصر و حمزة ياسين ومعتز أحمد و مصطفى شريف و زياد محمد و خالد محمود و إبراهيم أحمد و فادى محمود و مروان محمد و الحبيب إبراهيم .

بينما تضم قائمة الناشئات كلا من ، ملك وائل و زينة أحمد و نور حمدى و ريتاج هشام وجميلة محمد و هنا كريم و هدى أحمد و ردينة أحمد و ملك سامح و جودى محمد و سلمى سامح و لوجين أحمد و عالية محمد و رايان محمد شوقى و فريدة أيمن عبد الستار .

و يشارك كلا المنتخب فى هذه البطولة. إستعدادا لبطولة العالم شهر يونيو المقبل و الذى لم يتم تحديد مكانها حتى الأن ، ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخبا مصر القاهرة  في السادسة من مساء غداً  الجمعة للمشاركة في  بطولة إيطاليا الدولية.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا