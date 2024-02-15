حسن عابد رئيسا لبعثة منتخبي الناشئين ببطولة إيطاليا الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - كلف مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر حسن عابد المدير التنفيذى للاتحاد برئاسة بعثة منتخبا الناشئين و الناشئات المشاركة فى كأس الأمم الشتوية بإيطاليا خلال الفترة من 16 و حتى 27 فبراير الجارى .

وتضم قائمة الناشئين كلا من ، زياد محمد و أحمد عبد البار و مهند محمد ربيع و أحمد يوسف و محمد نصر و حمزة ياسين ومعتز أحمد و مصطفى شريف و زياد محمد و خالد محمود و إبراهيم أحمد و فادى محمود و مروان محمد و الحبيب إبراهيم .

بينما تضم قائمة الناشئات كلا من ، ملك وائل و زينة أحمد و نور حمدى و ريتاج هشام وجميلة محمد و هنا كريم و هدى أحمد و ردينة أحمد و ملك سامح و جودى محمد و سلمى سامح و لوجين أحمد و عالية محمد و رايان محمد شوقى و فريدة أيمن عبد الستار .

و يشارك كلا المنتخب فى هذه البطولة. إستعدادا لبطولة العالم شهر يونيو المقبل و الذى لم يتم تحديد مكانها حتى الأن ، ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخبا مصر القاهرة في السادسة من مساء غداً الجمعة للمشاركة في بطولة إيطاليا الدولية.