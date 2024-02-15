الاتحاد السكندري ضيفاً على الأهلي اليوم بدوري الجمهورية للناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ ، اليوم الخميس مع ضيفه الاتحاد، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، لتحديد الفائز باللقب.

يدخل أهلي ٢٠٠٧ مباراته أمام الاتحاد بعدما نجح في تحقيق الفوز خارج ملعبه خلال الجولة السابقة على زد، بهدف دون رد، سجله محمد عبد الفتاح "تاحا".

الفوز على زد مكَّن أهلي ٢٠٠٧ من الاستمرار في صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى ٥٢ نقطة، وسجل الفريق ٤٠ هدفًا مقابل ٧ أهداف في مرماه.

وصعدت ١٠ فرق إلى المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية ٢٠٠٧، بعد احتلال المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهى الأهلي، إنبي، بيراميدز، زد ، سيراميكا كليوباترا، الاتحاد، المقاولون العرب، طلائع الجيش، الزمالك والإسماعيلي، علمًا أن الفرق تحتفظ بنفس ترتيبها وعدد نقاطها في المرحلة النهائية التي تقام بنظام دوري من دور واحد.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة أبو هاشم مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.