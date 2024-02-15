مرموش يقود تشكيل آينتراخت المتوقع لمواجهة سانت جيلواز الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مواجهة قوية تجمع بين فريقي آينتراخت فرانكفورت الألماني، مع نظيره سانت جيلواز البلجيكى، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب دور خروج المغلوب، والمؤهل إلى دور الـ 16 من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وسانت جيلواز

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة آينتراخت فرانكفورت وسانت جيلواز في الساعة الثامنة الا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة الا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي العاشرة الا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وتذاع تلك المباراة بين فريقي آينتراخت فرانكفورت وسانت جيلواز عبر قناة بي إن سبورتس 5 HD.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت المتوقع: "جراهل، بوتا، باتشو، كوكش، ماكس، شكيري، جوتزة، شايبي، كناوف، إيكيتيكي، مرمروش.

ويتواجد الدولي المصري عمر مرموش، ضمن قائمة فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، استعدادًا لمواجهة اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2023/2024.

ويعيش مرموش حالة من التألق في ملاعب القارة العجوز، حيث ساهم في 16 هدفًا مع فرانكفورت في جميع المسابقات هذا الموسم، إذ سجل 13 هدفًا وصنع 3 آخرين، خلال مشاركته في 26 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم.