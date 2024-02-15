أرقام مميزة لـ مرموش قبل مباراة فرانكفورت في دوري المؤتمر الأوروبي

يعود المحترف المصري عمر مرموش لخوض مباراة مهمة اليوم مع فريقه الألماني إينتراخت فرانكفورت ضد فريق سانت جيلواز البلجيكي، ضمن مباريات دوري المؤتمر الأوروبي، والمقرر لها في العاشرة مساء الليلة.

وكان إينتراخت فرانكفورت قد حقق المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد تسع نقاط حصدها من ست مباريات.

ويقدم عمر مرموش أداءًا مميزًا مع فريق إينتراخت فرانكفورت في دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم، حيث شارك مع فريقه في خمس مباريات أحرز خلالها أربعة أهداف، وهو ما ساهم في تأهل إينتراخت لدور الـ16 من البطولة.

اقرأ أيضًا: تقييم مميز لـ عمر مرموش بعد تعادل فرانكفورت وبوخوم

وأحرز مرموش أربعة أهداف مع إينتراخت فرانكفورت في دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم، وهي أمام فرق كلًا من باوك اليوناني بواقع هدف في مباراة الذهاب وهدف آخر في مباراة الإياب.

كما أحرز هدفًا في مرمى هلسنكي الفلندي، وأحرز هدفًا آخر أمام فريق أبردين الأسكتلندي، ليكون مجموع ما سجله حتى الآن 4 أهداف في خمس مباريات خاضها مرموش مع إينتراخت فرانكفورت.

وبشكل عام شارك عمر مرموش مع إينتراخت فرانكفورت في 26 مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات، حيث أحرز خلالها 13 هدفًا وصنع 3 آخرين.