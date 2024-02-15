أمير توفيق يكشف تفاصيل انتقال لاعب الأهلي إلى أراو السويسري

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم التفاصيل الخاصة بانتقال عمر خالد بيبو، لاعب مواليد 2005، إلى نادي أراو السويسري.

وقال أمير توفيق في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن اللاعب تمت إعارته لمدة عام ونصف إلى النادي السويسري بنية البيع بعد العرض الذي أرسله نادي أراو والرجوع لمحمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على الكرة.

وأضاف: وبالتشاور بشأن الرأي الفني مع قطاع الناشئين والفريق الأول تمت الموافقة على إعارة اللاعب، والذي تجاوز الكشف الطبي في سويسرا وانضم بالفعل إلى ناديه الجديد.

وأوضح أن إعارة عمرو خالد جاءت ضمن السياسة التي ينتهجها النادي بإتاحة الفرص لعناصر فرق الناشئين للعب في الدرجة الأعلى في وقت مبكر، سواء داخل أو خارج البلاد؛ لاكتساب الخبرات والجوانب الفنية، والاستثمار المالي بما يحقق مصلحة النادي.

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