"تعالى نشغلك في قناة الزمالك".. أحمد سليمان يوجه رسالة قوية لهذا الإعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف العام على فريق الكرة، رسالة قوية للإعلامي إبراهيم عبد الجواد.

وكتب أحمد سليمان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إبراهيم عبد الجواد اللي مركز قوي مع نادي الزمالك وأخباره لو مش عجبك قناة أون تايم سبورت تعالى نشغلك في قناة الزمالك".

أضاف: "الدوري المصري فيه 16 نادي ركز شوية مع أخبارهم وأبعد عن نادي الزمالك،عندك اتحادات رياضية كتير ولا أنت مُفلس إعلامياً".

جدير بالذكر، أن الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، انتقد بشدة تصريحات ناصر ماهر لاعب نادي الزمالك، تجاه النادي الأهلي، بعدم امتلاكه رموزا مثل النادي الأبيض.

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