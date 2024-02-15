حسام حسن: "رفضنا نكتب في العقد طرف أول.. ما ينفعش نكون طرف ضد مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عدم فرض أي شروط على الاتحاد المصري لكرة القدم، أثناء توقيع عقود تولي تدريب الفراعنة.

قال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: "هناك مدربين تولوا مهمة مصر ولم يسبق لهم تولى مهمة أي منتخب من قبل عكسي لقد دربت المنتخب الأردني، والأداء هو الأهم بالنسبة للجماهير والإعلام، وعندما أقصر في النتائج والأداء سأرحل".

أضاف: "أنا لم أتول المنتخب من أجل إعادة الروح فقط، رغم أنه شيء صعب جدًا، ولكن الروح يجب أن يصطحبه تكتيك وإدارة فنية".

وأوضح: "طلبنا من جمال علام عدم كتابة طرف أول وطرف ثان في العقد، لأنه لا يجب أن نكن خصمًا أمام مصر".

وأوضح: "كنت من أوائل الناس اللي اكتشفت محمد صلاح، وقت تولي قيادة الزمالك، وأثناء تواجده في المقاولون العرب قبل الاحتراف.

وأوضح: "كل شيء بأوانه، وقبل بطولة أفريقيا الماضية، كنت على علم أننا نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وكنت أرى أن منتخبًا لا يصح أن يخرج بهذا الشكل من البطولة، وعندما خرج المنتخب كنت أتوقع استمرار المدرب السابق أو اختيار مدرب غيري، ولم أكن أتوقع تواجدي".

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