التشكيل الرسمي لمباراة بلدية المحلة ومودرن فيوتشر في الدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لملاقاة نظيره فريق بلدية المحلة، ضمن منافسات الجولة ال 12 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "غزل المحلة".

وجاء تشكيل فريق مودرن فيوتشر في اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة.

خط الوسط: جوناثان نجويم، غنام محمد، حساني أموراني، باسم علي.

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي، كجالي درامي، مروان محسن.

ويتكون تشكيل بلدية المحلة من:

حراسة المرمى: محمود ماهر.

خط الدفاع: محمد رجب، إسلام المزين، علاء مارسيلو، إسلام مرزوق.

خط الوسط: محمد أميسي، يوسف حسن، كريم ممدوح.

خط الهجوم: أحمد كهربا، إيمانويل، اينوك ينجامين.

ويدخل فريق مودرن فيوتشر المباراة وهو يتواجد في المركز الـ11 في جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد فريق بلدية المحلة في المركز الـ14 برصيد 10 نقاط من 10 مباريات