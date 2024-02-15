شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عبد الشافى فى الركبة أثناء مران الزمالك.. واللاعب يخضع لفحص طبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد عبد الشافى ظهير أيسر الزمالك للإصابة في الركبة خلال مران الفريق الذى أقيم ظهر اليوم الخميس على الملعب الفرعى بالدفاع الجوى.

وخرج عبد الشافى من التقسيمة الجماعية للفريق ولم يستكمل المران حيث من المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة القادمة لتحديد موقفه من مباراة الإسماعيلى.

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية في ختام مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

وقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض تقسيمة فنية في منتصف الملعب، شهدت تطبيق بعض الجوانب الفنية التي تم التدريب عليها ، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلالها لتلافي تكرارها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.