شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ابراهيم : الأهلي جاهز لحصد نقاط مباراتي بلوزداد وميدياما خارج الديار..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابدى ياسر إبراهيم مدافع الأهلي ثقته في استعدادات فريقه لمباراة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها غداً ، الجمعة، بالجزائر ، موضحاً أن هدف الجميع في الفريق حصد النقاط الثلاثة.

وتابع ياسر إبراهيم في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: نستعد لخوض مباراتي شباب بلوزداد وميدياما الغاني خارج الديار في دور المجموعات ونرغب في حصد نقاط المباراتين.

واستطرد: نتطلع لإسعاد جماهير الأهلي المتواجدة في كل مكان ، موضحاً أن الجميع في الفريق يُقدم ما لديه من أجل استكمال مشوار الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا.

وواصل: فوجئت بإحتفال زملائي بالفريق بي في طائرة السفر للزمالك للإحتفال بعيد ميلادي ، وهذا يؤكد روح الفريق الواحد التي تجمعنا جميعاً في الأهلي.

يظهر الأهلي بالتيشرت الأسود أمام شباب بلوزداد الجزائري في اللقاء المقرر إقامته مساء غدٍ الجمعة على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعُقد ظهر اليوم ،الخميس ، الاجتماع الفني للمباراة ، بحضور خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلى، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، والدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، وسمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد، إداري الفريق ، وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الاهلي الزي الأسود وحارس المرمى الزي الأصفر ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة بدور المجموعات برصيد 5 نقاط بعد الفوز بثلاثية نظيفة على ميدياما الغاني بالقاهرة في الجولة الأولى، والتعادل ١/١ في الجولة الثانية أمام يانج أفريكانز في تنزانيا، قبل التعادل مع شباب بلوزداد بدون أهداف بالقاهرة في الجولة الثالثة.

يظهر الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة بعثة الأهلي، بحضور مسؤولي الاتحاد الإفريقي ومندوبي الفريقين ومراقب المباراة وطاقم الحكام، وذلك للتأكيد على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة والاستقرار على زي الفريقين، وموعد الوصول لأرض الملعب، وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.