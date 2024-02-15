شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: بطولة الإمارات فرصتنا للاستعداد لمواجهتى بوركينا وغينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن أصر على المشاركة في البطولة الودية المقرر أن تحتضنها الأراضي الإماراتية في شهر مارس المقبل، بمشاركة منتخبات كرواتيا، تونس ونيوزيلندا، رغم أن الاتحاد المصري لكرة القدم ترك حرية القرار للجهاز الفني بشأن المشاركة من عدمها، نظرًا لضيق الوقت بين تولي المهمة رسميًا وإقامة منافسات البطولة.

وقال إبراهيم حسن إن الجهاز الفني يرى أن معسكر منتخب مصر في شهر مارس المقبل يمثل اللقاء الأول مع لاعبي المنتخب عقب تولي مهمة قيادة المنتخب بشكل رسمي، والفرصة الأولى للوقوف على العديد من التفاصيل الفنية، كما يعد توقيته هام للغاية، نظرًا لكونه التجمع الأخير للمنتخب، قبل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في شهر يونيو المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشدد إبراهيم حسن على أن الجهاز الفني لمنتخب مصر لا يضع نتائج بطولة مارس في اعتباراته، كونها بطولة ودية، لكنه يصب تركيزه على الاستفادة منها على الصعيد الفني، حيث فضل حسام حسن المدير الفني للمنتخب خوض مواجهات تنافسية في بطولة مجمعة، بدلا من اقتصار المعسكر على التدريبات أو مواجهات ودية ذات مستوى أقل من مواجهة منتخبات كبرى، كما هو الحالي في بطولة الإمارات.

ووقع حسام حسن الثلاثاء الماضي، عقود تدريب منتخب مصر خلال جلسة عقدت داخل مقر اتحاد الكرة ، وذلك بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلي، بجانب أعضاء المجلس اللواء حلمي مشهور والدكتور إيهاب الكومي، والدكتورة دينا الرفاعي.

وشهدت جلسة التوقيع كذلك حضور كل من إبراهيم حسن مدير المنتخب، وطارق سليمان المدرب العام، ووليد بدر المدير الإداري الجديد لمنتخب مصر.

ويناقش حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ، مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب 48 ساعة ليبدأ يوم 16 مارس المقبل بدلا من يوم 18 من نفس الشهر.

ويرغب حسام حسن في تقديم موعد المعسكر لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر قبل خوض الدورة الودية الدولية بالامارات في الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل وتضم منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

وعقد ابراهيم حسن مدير منتخب مصر مؤخرا اجتماعا تنسيقيا مع مجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة ترتيبات الدورة.