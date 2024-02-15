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تشكيل سيراميكا كليوباترا الرسمي أمام الاسماعيلي في الدوري الممتاز

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي في الجولة ١٢ من بطولة الدوري الممتاز. 

وجاء التشكيل كالتالي: 

في حراسة المرمى: محمد بسام 

في خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - عبد الرحمن بودي 

في خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - أحمد القندوسي - صديق أوجولا - فيفور اكيم 

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان 

ويسجلس على مقاعد البدلاء: علي الجابري - خالد صبحي - سعد سمير - أحمد القرموطي - إبراهيم محمد - أحمد بلحاج - يوسف بعرور - مروان عثمان - جون إيبوكا

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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