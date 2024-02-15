تشكيل سيراميكا كليوباترا الرسمي أمام الاسماعيلي في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي في الجولة ١٢ من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد بسام

في خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - عبد الرحمن بودي

في خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - أحمد القندوسي - صديق أوجولا - فيفور اكيم

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويسجلس على مقاعد البدلاء: علي الجابري - خالد صبحي - سعد سمير - أحمد القرموطي - إبراهيم محمد - أحمد بلحاج - يوسف بعرور - مروان عثمان - جون إيبوكا