وزير الرياضة يطمئن علي الحالة الصحية لفريق نادي الشمس بعد تعرض الحافلة لحادث

ياسر رشاد - القاهرة - أطمئن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي الحالة الصحية لفريق نادي الشمس بعد تعرض الحافلة لحادث أثناء توجه الفريق لمقابلة منتخب السويس ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة، وتقرر إلغاء المباراة من قبل لجنة المسابقات.



وتواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع رئيس نادي الشمس، والذي بدوره طمأن الوزير علي جميع اللاعبين، وأنها بحالات جيدة وتلقوا العلاج وتم الخروج من المستشفى.



وجاء الحادث بسب تصادم حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشمس وعربة نقل، بالكيلو 61 أثناء توجهها صباح اليوم؛ لمواجهة منتخب السويس.