أبرز تصريحات إبراهيم حسن خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني لمنتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - قام الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، بتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، فيما يأتي قرار تعيين التوأم حسام وإبراهيم حسن في المهام الفنية للمنتخب خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد إقالته عقب الخروج من ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وقال ابراهيم حسن خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي:"أريدكم أن تتذكروا كلمتي جيدا، محمد صلاح سيكون بشكل مختلف تماما تحت قيادة حسام حسن".



وأوضح:""رسالتي للاعبين، أي لاعب سيتواجد في المنتخب يجب أن يدرك قيمة المنتخب ويقدم كل ما لديه، ومن سيعمل من أجل المنتخب سنضعه فوق رأسنا.



وتابع:"تدريب منتخب مصر مسئولية كبيرة، وأتمنى خلال الفترة المقبلة أن يلتف الشعب المصري حول المنتخب، مثلما كان في السابق، وأتمنى أن تمتلئ المدرجات بالجماهير، ولا يصح أن تتواجد هذه الأعداد القليلة مثلما حدث في مباريات المنتخب الأخيرة".



وأشار:"هناك تواصل مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، وسيكون هناك اجتماعا اليوم الخميس لترتيب الأمور

نتمنى أن نشاهد خلال الفترة المقبلة جدول منتظم للدوري المصري وموعد للبداية والنهاية، بجانب تحديد أيام لمباريات الدوري وأخرى لإفريقيا مثل كافة دول العالم".



واختتم:" باستثناء النادي الأهلي ودعم جماهيره في بطولة إفريقيا، اللاعبون المصريون يعانون من غياب الجماهير والضغط مما يؤثر عليهم عند وضعهم تحت ضغط وقت المشاركة مع المنتخب، لذلك أتمنى من رابطة الأندية مناقشة الأمر".