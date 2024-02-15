أبرز تصريحات حسام حسن  خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه كمديرًا فنيًا لمنتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث حسام حسن المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الاول في المؤتمر الصجفي الخاص بتقديم جهاز المنتخب الفنى اليوم والتى تناول من خلاله أبرز التصريحات التى تيتعرضها الخليج 365 فى السطور التالية:

أبرز تصريحات حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني

أعرب حسام حسن عن سعادته بتولي تدريب المنتخب المصري، قائلًا:" شرف لي التواجد في منتخب مصر الآن، تدريب المنتخب حلم تحقق، والتواجد بدعم الشعب المصري يشرفني".

وأكد:"أعد الشعب المصري والقيادة السياسية أن أبذل قصارى جهدي من أجل وضع مصر في مكانتها التي تستحقها، ويجب مساندة المنتخب من كل المنظومة، وهدفنا واحد هو إسعاد الشعب المصري".

وأوضح:"الجميع ينظر لمصر نظرة نحن لا نتخيلها، والكبير يجب أن يظل في مكانته الكبيرة، وهناك دين كبير في رقبتي للشعب المصري يجب علي ره.

الصبر مهم جدًا خصوصًا وأن الجهاز الفني وطني، وأتمنى المساندة أن تكون لمصر وليس لحسام حسن".