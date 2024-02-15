اتحاد جدة السعودي يتعادل سلبيًا أمام نافباخور الاوزبكي بدوري ابطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي بدون أهداف، نتيجة مباراة الاتحاد السعودي ونظيره نافباخور الاوزباكستاني فى المباراة التى جمعت بينهما، ذمن منافسات اياب دور الـ 16 لبطولة دوري ابطال آسيا.

ولعب اتحاد جدة أمام نافباخور بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، حسن كادش، مدالله العليان.

خط الوسط: فابينيو، فيصل الغامدي، نجولو كانتي، مروان الصحفي، رومارينيو.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله.

وتذاع مبارايت دوري ابطال آسيا عبر شبكة قنوات beIN Sports AFC HD بصوت المعلق عصام الشوالي، و SSC1 HD بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي وحاتم بطيشة، و Alkass Nine HD بصوت سمير اليعقوبي، و Abu Dhabi Sports Asia 1 بصوت المعلق محمد الشامسي.