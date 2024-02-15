الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عبد الشافي قبل مباراة الإسماعيلي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك تفاصيل إصابة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره الإسماعيلي يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الأبيض ضد الدراويش في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد الإسماعيلية.

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وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: “محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك تعرض للإصابة في التدريبات الحماعية اليوم، على الملعب الفرعي باستاد الدفاعي الجوي.

وأشار طبيب الزمالك إلى أن عبد الشافي سيخضع لأشعة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وكان محمد عبد الشافي تعرض لإصابة في الركبة خلال المران، وسيخضع لفحوصات طبية للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، فيما يحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ15 برصيد 8 نقاط.