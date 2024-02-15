موعد مباراة الاتحاد السعودي ضد نافباخور في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

يقدم “كورة 365” موعد مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السعودي ضد نظيره نافباخور في إياب دوري أبطال آسيا.

وتعادل فريق الاتحاد مع نظيره نافباخور في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، سلبيًا دون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس.

موعد مباراة الاتحاد ضد نافباخور في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

سيلاقي فريق الاتحاد نظيره نافباخور في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم 22 فبراير الجاري.

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وستقام مباراة الاتحاد ضد نافياخور في تمام في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا يوم 22 فبراير الجاري، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 31 نقطة من خوض 19 مباراة.