بالتردد.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

يبحث عشاق الساحرة المستديرة، عن القنوات الفضائية المفتوحة الناقلة لمباراة فريق الاهلي ضد شباب بلوزداد، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الاهلي مباراة قوية ضد شباب بلوزداد الجزائري، في رحلة البحث عن بطاقة التأهل من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الاهلي ضيفًا على حساب شباب بلوزداد، غدًا الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري، على ملعب 5 جويلية، في الجولة الرابعة من مجموعات دوري الأبطال.

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وستنطلق أحداث لقاء المارد الأحمر ضد مضيفه الجزائري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويقع حامل لقب أفريقيا، في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد بلوزداد في المركز الثالث بـ4 نقاط.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد

ومن المقرر أن تنقل قناة الجزائرية الأرضية، أحداث اللقاء المرتقب بين الفريقين، حيث يأتي ترددها على القمر الصناعي النايل سات، كالتالي:

التردد: 11680.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

بينما يأتي تردد قناة الجزائرية الأرضية، الناقلة لمباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد، على القمر الصناعي هوت بيرد، كالتالي:

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

وعلى القمر الصناعي “استرا”، ترددها كالتالي:

التردد: 12577 (H).

معامل الترميز: 27500.

بينما الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.