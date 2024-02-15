ياسر إبراهيم: ننتظر جماهير الأهلي في الجزائر.. ونأخذ كل مباراة بشكل منفصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رغبته القوية في تحقيق الفوز على شباب بلوزداد، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال ياسر إبراهيم في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "لدينا مباراتان في دوري أبطال أفريقيا في الجزائر وغانا، سوف نأخذ كل مباراة من المباراتين بشكل منفصل".

وأضاف: "نتحدث مع بعضنا كثيراً كلاعبين ونعلم صعوبة المباراة، وسوف نذاكر فريق شباب بلوزداد بشكل جيد لتحقيق الفوز، ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا خلال اللقاء".

وتابع: "جماهير الأهلي هي الداعم الأكبر لنا في كل الأوقات، وننتظرهم في الجزائر، ونعدهم بتقديم أداء قوي خلال المباراة وتحقيق نتيجة إيجابية".

وواصل: "جميعنا داخل الفريق أخوة وهذه هي الروح بين كل أعضاء الفريق، وتفاجأت بإحضار لاعبي الفرق تورتة للاحتفال بعيد ميلادي".

واختتم: "بعد الانتهاء من كأس العالم للأندية اتجهنا إلى كوت ديفوار لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا، ومن الطبيعي أن يحصل اللاعبين على راحة".