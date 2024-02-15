التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لملاقاة نظيره فريق سيراميكا كيلوباترا، ضمن منافسات الجولة الـ12 بالدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الإسماعيلية".

وجاء تشكيل فريق الإسماعيلي في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: حاتم سكر، محمد دسوقي، محمد نصر، عصام صبحي.

خط الوسط: نادر فرج، عمر الساعي، محمد بيومي، محمد حسن.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، إيرك تراوري.

ويتكون تشكيل سيراميكا كليوباترا من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري، أحمد رمضان "بيكهام"، رجب نبيل، عبدالرحمن بودي.

خط الوسط: محمد إبراهيم، محمد توني، أحمد القندوسي.

خط الهجوم: صديق إيجولا، فيفور أكيم، أحمد ياسر ريان.