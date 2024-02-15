شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الإسماعيلى وسيراميكا لمباراة الجولة 12 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى وأيمن الرمادى مدرب سيراميكا تشكيل المباراة التى تجمعهما بعد قليل على بالجولة 12 من بطولة دوري nile.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - أحمد القندوسي - صديق أوجولا - فيفور اكيم.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

البدلاء: علي الجابري - خالد صبحي - سعد سمير - أحمد القرموطي - إبراهيم محمد - أحمد بلحاج - يوسف بعرور - مروان عثمان - جون إيبوكا.

تشكيل الإسماعيلي

كما اعلن ايهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي تشكيل الفريق للمباراة ، وضم التشكيل ، كلاً من :

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد نصر ومحمد دسوقي وحاتم سكر وعصام صبحي.

خط الوسط: محمد بيومي ونادر فرج محمد حسن وعمر الساعي.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي وايرك تراوري.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كمال السيد حارسا ومعه محمد عمار وعبد الكريم مصطفى وحمدي النقاز ومحمد عمار وعبد الله حسني ومحمد عبد السميع وعلي الملواني ومحمد زيدان

ترتيب سيراميكا والإسماعيلى فى الدورى

ويحتل الاسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدف فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 14 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف.