منتخب الشاطئية يخسر أمام الإمارات 1 - 2 في ضربة البداية بكأس العالم

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية أمام الإمارات بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، في افتتاح مشواره بكأس العالم، التي تستضيفها الإمارات ويشارك فيها الفراعنة لأول مرة.

سجل وليد بشر الهدف الأول لمنتخب الإمارات في الدقيقة 8 واضاف علي محمد الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 16، وفي الدقيقة 34 سجل حسام باولو الهدف الوحيد لمنتخب مصر.

أوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة مع منتخبات الإمارات، وإيطاليا وأمريكا.

وخاض منتخب مصر تدريبه الأساسى أمس فى دبى، استعدادا لخوض مباراة الافتتاح أمام الإمارات فى افتتاح بطولة كأس العالم، واستبدل الجهاز الفنى حسام باولو بدلا من عبدالرحمن الشافعي، بعدما أثبتت التقارير الطبية إصابته فى العضلة الامامية واحتياجه لمدة طويلة من العلاج والتأهيل.

يرأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية، والذى أكد ثقته الكاملة فى اللاعبين والجهاز الفنى فى تحقيق نتائج مرضية للجماهير ولمجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والذى يدعم المنتخب بشكل كامل.

وخاض المنتخب مباراة ودية قبل أيام مع منتخب إسبانيا، تعادل فيها إيجابيا بأربعة أهداف لكل فريق، فى المباراة الودية التى جرت فى ختام استعدادات الفراعنة لكأس العالم بالإمارات، كما خاض الفراعنة قبلهم معسكرا في عمان تخللته بعض الوديات.

وتضم قائمة مصر في البطولة كلا من: محمد السيد، ابراهيم حسن، مصطفي سمير، مصطفى شيكا، حسان محمد، أحمد الشحات، مصطفي على صاصا، الحسيني طه، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن حسن الشافعي، محمد عبد النبي لوحا، إسماعيل بهجت.