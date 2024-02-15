مينفعش نكون ضد مصر.. حسام حسن: رفضنا أن نكون طرفا ثانيا فى عقد تدريب المنتخب

الشارقة - اميمة ياسر - أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أنه رفض أن يكون هو وشقيقة إبراهيم حسن مدير الكرة بالمنتخب "طرفاً ثانياً" في العقد الذي تم توقيعه مع اتحاد الكرة مؤخراً لتدريب الفراعنة، وعلق على ذلك قائلاً: " مينففعش أكون أنا وإبراهيم طرف تاني ضد مصر ".

وقال حسام حسن خلال مؤتمر اتحاد الكرة لتقديمه في أحد فنادق التجمع: "رفضت أن أكون طرفا ثانيا في العقد مع اتحاد الكرة لكى لا أكون ضد مصر فى أي شيء وأنا تحت أمر مصر في أي وقت".

أكد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى أن كل اللاعبين مُهمين للمنتخب وبالنسبة للنجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي فهو يبدع داخل مصر وخارجها ، ويتلقى اشادات واسعة، لذا فهوعنصر مهم للمنتخب، موضحاً أن كل اللاعبين في العالم تحت النقد ، ولكن على المستوى الشخصى الكل مهم ، منهم صلاح و تريزيجيه و الشناوى الكل مهم وله دور ، وتحت قيادة المنتخب والجهاز الفني.