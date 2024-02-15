عمر مرموش يقود تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام سان جيلواز

ياسر رشاد - القاهرة - دوري المؤتمر الاوروبي

الخميس 15/فبراير/2024 - 08:00 م 2/15/2024 8:00:23 PM

أعلن دينو توبمولر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة نظيره سان جيلواز البلجيكي في المباراة التي تجمعهما ذهاب دور خروج المغلوب، والمؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام سان جيلواز

في حراسة المرمى: كيفن تراب

في خط الدفاع: توتا - كوخ - باشو

في خط الوسط: بوتا - إلياس السخيري - ماريو جوتزه - نكونكو

في خط الهجوم: عمر مرموش - ساسا كالادزيتش - فارس شعيبي