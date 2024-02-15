شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتقدم على سيراميكا بثنائية فى الشوط الأول.. وطرد أحمد ياسر ريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الإسماعيلى الشوط الأول متقدماً على سيراميكا بهدفين دون في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى.

افتتح التسجيل للإسماعيلى نادر فرج في الدقيقة 15 قبل أن يضيف عبد الرحمن المجدى الهدف الثانى للدراويش في الدقيقة 27.

وتعرض أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا للطرد في الدقيقة 41 من عمر المباراة بعد تدخل تقنية الـ"var".

تشكيل الإسماعيلي

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد نصر ومحمد دسوقي وحاتم سكر وعصام صبحي.

خط الوسط: محمد بيومي ونادر فرج محمد حسن وعمر الساعي.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي وايرك تراوري.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كمال السيد حارسا ومعه محمد عمار وعبد الكريم مصطفى وحمدي النقاز ومحمد عمار وعبد الله حسني ومحمد عبد السميع وعلي الملواني ومحمد زيدان

تشكيل سيراميكا

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - أحمد القندوسي - صديق أوجولا - فيفور اكيم.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

البدلاء: علي الجابري - خالد صبحي - سعد سمير - أحمد القرموطي - إبراهيم محمد - أحمد بلحاج - يوسف بعرور - مروان عثمان - جون إيبوكا.

ترتيب سيراميكا والإسماعيلى فى الدورى

ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدف.

فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 14 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف.