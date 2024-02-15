شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفى تتأهل لربع نهائى بطولة اسكواش أون فاير بواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجزت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي، أول تأشيرة لربع نهائي بطولة اسكواش أون فاير التي تستضيفها واشنطن خلال الفترة بين 14 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفازت أمينة عرفي على منافستها الماليزية أينا أماني في دور الـ 16 بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-4, 11-5.

بينما خسرت زينة ميكيوي أمام الماليزية أيرا أزمان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-7, 11-9.

وشهدت البطولة مشاركة 13 لاعباً ولاعبة من مصر بواقع 3 لاعبين في منافسات الرجال، وهم: عمر مسعد، يوسف إبراهيم، ويوسف سليمان.

و10 لاعبات في منافسات السيدات وهن: هيا علي، ملك خفاجي، كنزي أيمن، منه وليد، منه حامد، ناردين جرس، سلمى الطيب، هنا معتز، أمينة عرفي، وزينة ميكيوي.